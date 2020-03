Dakar, 10 mars (APS) - La Société africaine de transfusion sanguine (SATS) va organiser, du 20 au 23 avril, à Dakar, son 10e congrès international, annonce un communiqué reçu à l’APS.

‘’La transfusion sanguine et les priorités de santé en Afrique’’ est le thème de cette rencontre qui se tiendra au King Fahd Palace, selon le texte reçu du Centre national de transfusion sanguine du Sénégal, qui y prendra part.

‘’Ce congrès d’envergure organisé pour la première fois en Afrique francophone va réunir plus de 400 délégués africains et non-africains, notamment des experts mondiaux en médecine et en science de la transfusion’’, affirme le communiqué.

‘’Des décideurs politiques et d’autres parties (…) jouant un rôle dans le domaine de la transfusion sanguine’’ prendront part à la rencontre.

Le congrès sera l’occasion pour les experts d’échanger et de partager les expériences de leur pays, notamment ‘’les meilleures stratégies globales d’amélioration de la sécurité transfusionnelle, ainsi que l’autosuffisance en produits sanguins de qualité, afin de réduire la mortalité maternelle et infantile’’.