Dakar, 17 fév (APS) - Les locaux de Dakar Jet Center, sis en face de la Direction générale des ADS, abritent, ce dimanche à 17h, la cérémonie officielle d’ouverture du cours "Air Transport System’’ (ATS), annonce un communiqué parvenu à l’APS.



Ce cours, organisé par l’Agence des aéroports du Sénégal (ADS) de lundi à vendredi, est le premier module obligatoire du programme d’accréditation "Global airport management professional accreditation programme" (AMPAP).

Dans leur communiqué, les ADS précisent que c’est "pour la première fois" que ce cours est organisé en Afrique de l’Ouest.

Le texte rappelle que "le programme d’accréditation Global airport management professional accreditation programme est une initiative du Conseil international des aéroports (ACI) et de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)".

Il ajoute que l’objectif du programme est d’"établir et promouvoir l’excellence dans le domaine aéroportuaire, former les leaders de l’industrie de l’aviation et créer un réseau d’expertise dans le monde entier".