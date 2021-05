Dakar, 5 mai (APS) - Le chef d’état-major général des armées (CEMGA), le général de corps d’armée Cheikh Wade va effectuer, jeudi, une visite de prise de contact à la zone militaire numéro 2 (Saint-Louis et Louga), annonce la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).



Le nouveau CEMGA, qui a pris ses fonctions le 1-er avril dernier, sera accompagné des grands commandements et services, souligne-t-elle dans un communiqué.



Cette visite, qui entre dans le cadre des transitions militaires, va permettre au CEMGA de s’adresser pour une première fois à la troupe. Elle sera mise à profit pour visiter les chantiers en cours.