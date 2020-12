Dakar 15 déc (APS) - Le chef d’état-major général des armées (CEMGA), le général de corps aérien Birame Diop, préside mercredi, une cérémonie de remise de matériels, annonce un communiqué transmis à l’APS.

Cette cérémonie se tiendra à la Direction du Matériel des Armées (DIRMAT) à partir de 9 heures en présence des autorités militaires et de l’attaché militaire de la Turquie au Sénégal, précise la même source.

"Ces matériels sont composés de 21 véhicules dont 18 camions de marque Kamaz et 3 bus King Long de 32 places, de fusils de précision, des drones et de combinaisons de déminage acquis dans le cadre de la coopération bilatérale avec la Turquie", informe dans un communiqué la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).

Selon le texte, 6 camions Mercedes 1017 remis à neuf au niveau des ateliers de la DIRMAT dans le cadre du programme de rénovation de véhicules rapatriés de l’extérieur font également partie du matériel.

L’acquisition de ce matériel participe de la volonté du commandement d’accroître le potentiel opérationnel des unités, renseigne-t-il.