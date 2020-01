Dakar, 6 jan (APS) - L’artiste gabonais Franck Mboumba alias "Kemit" va présenter en live son dernier album intitulé "Azania", vendredi, à 21 heures, à l’Institut français de Dakar, puis le samedi à Saint-Louis lors d’un concert, a-t-il annoncé dans un communiqué transmis lundi à l’APS.



Ce concert live "inédit" se tient après "une tournée européenne" qui a conduit le chateur "en France, en Belgique, et aux Iles Canaries".

Le chanteur dit avoir invité pour ce spectacle deux guets-stars dont la jazz woman Awa Ly, auteure, compositrice, interprète et actrice française qui ’’vient exceptionnellement d’Europe" pour l’occasion.

L’artiste sénégalais Souleymane Faye, "le virtuose du chant", est la deuxième star invitée pour ce concert de ’’Kemit’’, selon le communiqué.

Awa Ly a chanté avec Kémit sur le morceau "What I want" (Ce que je veux) et Souleymane Faye collabore avec lui sur le titre "Les Vinyles d’Ebène", un des douze titres de l’album du chanteur gabonais.

L’album "Azania", sorti en décembre 2018, est un mélange de plusieurs styles musicaux, de la pop au slam en passant par le R&b, la rumba, du slam. Cette production est la deuxième de l’artiste après "Bilime" (2016).

Kémit, diplômé en droit de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, réside au Sénégal depuis plus de dix ans. Il a débuté dans la musique par le slam avec le groupe "Vendredi slam", avant de voler de ses propres ailes.

Il mène parallèlement une carrière de styliste, avec sa marque "Yitu", et d’écrivain. L’artiste a déjà publié deux ouvrages dont le premier, "Damnés en années" (2017), est un recueil de poèmes dans lequel il fait part de ses aspirations, de ses rêves et désillusions.

Il a aussi publié "Martyr Luther Queens" en 2019, un hommage aux femmes "d’hier et d’aujourd’hui afin qu’elles occupent une place plus digne dans le panthéon des mémoires collectives".