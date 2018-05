Dakar, 1-er mai (APS) - Le président de la République, Macky Sall, va procéder mercredi à l’inauguration officielle d’un premier groupe d’immeubles des trois sphères ministérielles à Diamiadio, annonce l’Agence de gestion du patrimoine bâtit de l’Etat (AGPBE).



Cette cérémonie se tiendra à partir de 16heures sur le site du nouveau pôle urbain en construction dans cette localité située à la sortie de Dakar, précise-t-elle dans un communiqué.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan sénégalais émergent (PSE), le gouvernement sénégalais a entrepris de construire, à partir de 2016, un projet portant sur la construction de trois sphères ministérielles à Diamniadio.

D’un coût global de 56 milliards de francs CFA, cette cité ministérille en construction compte offrir "des solutions économiques et écologiques viables", en misant notamment sur les innovations technologiques et le développement d’un modèle économique social et environnemental jugé inclusif.

A terme, les autorités espèrent de ce projet qu’il permette d’économiser 6,5 milliards de francs CFA sur les charges locatives de l’Etat à partir de 2019.

BHC/BK