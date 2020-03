Dakar, 9 mars(APS) – Le Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, dans le département de Rufisque (région de Dakar), abrite à partir de lundi les assises annuelles de l’Association des fonds d’entretien routier africains (AFERA), annonce un communiqué.



’’La problématique de la consultation des acquis des fonds d’entretien routier africains" est le thème de cette manifestation prévue sur cinq jours, précise le document parvenu à l’APS.



"L’objectif de l’AFERA est de mettre une plate-forme et un réseau pour l’échange d’expériences et d’informations sur les meilleures pratiques d’entretien des routes en Afrique, de discuter et de trouver des opportunités de financement, de promouvoir et de renforcer les liens membres des Fonds Routiers d’Afrique", rapporte la même source.



