Dakar, 23 juin (APS) – Le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (FORCE Covid-19) va recevoir les ambassadeurs au Sénégal des pays membres de l’Union européenne (UE), jeudi à 9 heures, au Building administratif Mamadou-Dia, à Dakar.



Des membres du Comité exécutif du groupe de concertation des partenaires au développement du Sénégal prendront part à la rencontre, selon un communiqué du général François Ndiaye, le président du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du FORCE Covid-19.



Lors de cette réunion, le FORCE Covid-19 et les ‘’actions’’ menées par le comité chargé de sa mise en œuvre seront présentés aux ambassadeurs européens.



De l’ordre du jour de la réunion fait également partie ‘’le rappel des appuis de la Team Europe à la réponse à l’épidémie [de coronavirus] au Sénégal’’.



Les membres du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du FORCE Covid-19 vont s’entretenir avec le corps diplomatique européen de ‘’questions diverses’’, selon le communiqué.



Ce comité constitué de représentants de plusieurs segments socioprofessionnels (partis politiques, société civile, syndicats, etc.) a été créé par le président de la République, Macky Sall, pour superviser la mise en œuvre du fonds public destiné à atténuer les effets économiques et sociaux de la pandémie de coronavirus sur les populations.