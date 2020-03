Dakar, 11 mars (APS) – Le concert du chanteur Baaba Maal, lead vocal du ‘’Dandé Lénol’’, initialement prévu le 18 avril, est reporté au 30 mai prochain, a annoncé, mercredi, le manager de l’artiste, Oumar Wade, lors d’un point de presse à Dakar.

Le concert du Zénith doit marquer le lancement de la célébration des 35 ans du Dandé Lénol, a-t-il dit.



’’Nous avions envisagé d’organiser pour le 18 avril le lancement du 35 ème anniversaire de l’orchestre +Dandé Lénol+ de Baaba Maal, mais compte tenu de la maladie du Coronavirus qui sévit actuellement, en Europe et particulièrement en France, on va surseoir à cet évènement et l’organiser le 30 mai’’, a-t-il déclaré.

C’est un report d’un mois et dix jours, mais le concert se tiendra comme prévu au Zénith de Paris d’une capacité d’accueil de 6293 places.

Il estime que les fans de Baaba Maal s’y attendaient un peu, compte tenu de l’évolution de l’épidémie depuis un certain temps.

’’Ils étaient un peu sceptiques. Nous-mêmes, et particulièrement Baaba Maal comme il le dit vaut mieux préserver les vies humaines que de chercher à faire des manifestations culturelles qui pourraient engendrer des conséquences néfastes aux populations’’, fait-il valoir.

Selon Oumar Wade, cette nouvelle date a été arrêtée d’un commun accord avec le coproducteur de l’évènement, l’agence ‘’Harissa music’’.

’’La salle du Zénith est très ciblée et les producteurs ont un certain nombre de dates. Lui (agence Harissa) avait cette date du 30 mai pour une autre manifestation, mais compte tenu de l’ampleur de l’évènement, il a dû surseoir à cette activité pour le remplacer par le concert de Baaba Maal’’, explique le manager de l’artiste.

Il espère que d’ici cette nouvelle date, la maladie du coronavirus aura été maîtrisée. ‘’Nous prions et nous souhaitons que la maladie soit vraiment maîtrisée pour que tout un chacun puisse retourner à son travail’’, a-t-il lancé.

Ce report du concert résulte ainsi de la mesure prise par le gouvernement français d’interdire les manifestations publiques dans leur pays, touché par le Covid-19.

’’Ce n’est pas nous qui avons décidé de reporter, mais le gouvernement français, compte tenu de la maladie du Covide-19, a systématiquement interdit les manifestations regroupant plus de 1000 personnes et c’est à cette occasion qu’on a reporté la manifestation’’, a-t-il précisé.

Oumar Wade signale que les organisateurs avaient déjà reçu une lettre du ministère de l’Intérieur français interdisant les manifestations de plus de 5000 personnes. Et le 4 mars, les autorités françaises ont édicté ’’une autre circulaire interdisant les rassemblements de plus de 1000 personnes’’.

Pour ceux qui avaient déjà acheté leur billet de concert, dit-il, le manager de Baaba Maal rassure et annonce qu’ils seront échangés avec les nouveaux tickets qui seront mis en circulation le 1er avril prochain.

Le lead vocal du Dandé Lenol, qui se trouve présentement à New-York pour un concert et une invitation de la chanteuse béninoise Angelique Kijo, sera à Dakar mardi prochain, si l’on en croit son manager.

L’anniversaire des 35 ans de l’orchestre ‘’Dandé Lenol’’, qui sera lancé au Zénith le 30 mai prochain, sera aussi célébré le 6 juin en Mauritanie, en octobre en Afrique centrale et en novembre en Gambie et au Sénégal.