Dakar, 29 juin (APS) - Le conseil municipal de la Ville de Dakar se réunit en session ordinaire, mercredi, à 16 heures, en vue de délibérer sur plusieurs points, dont celui portant sur le partenariat entre l’institution municipale et le secrétariat exécutif du 9e Forum mondial de l’eau, annonce un communiqué.



Le conseil municipal, outre des points concernant un virement de crédits et une autorisation spéciale de recettes et de dépenses, est aussi appelé à délibérer sur l’autorisation de signer l’accord de coopération entre la Ville de Dakar et la Ville de Dijon, renseigne le texte.

L’autorisation de signer l’accord de collaboration entre la Ville de Dakar et la Ville de Milan, dans le cadre du projet "Dakar REVE" sera aussi soumis au conseil municipal, de même que l’autorisation de signer la convention de partenariat entre la Ville de Dakar et Enda GRAF SAHEL ainsi que l’autorisation de programme annuel de formation pour l’obtention de permis de conduire au profit de 1500 jeunes de la Ville de Dakar.

Il y a aussi l’autorisation de signer la convention de partenariat entre la Ville de Dakar et l’Association de lutte pour la préservation de l’environnement.