Dakar, 13 fév (APS) - Le ministre de la Fonction publique,de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service public, Madame Viviane Laure-Elisabeth Bampassy, et ses collègues Diéne Farba Sarr du Renouveau Urbain,du cadre de vie et de l’Habitat et Mansour Faye de l’Hydraulique et de l’Assainissement vont lancer l’Initiative à résultats rapides (IRR), mardi, à 16 heures, à l’hôtel "Les Résidences Mamoune", à Dakar, selon un communiqué reçu à l’APS.

Le but de l’IRR est d’"améliorer les procédures relatives à l’autorisation de lotir et au branchement à l’eau".

Selon le communiqué, le lancement de cette initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’actions prioritaires (PAP), qui est issu du Forum national de l’administration organisé l’an dernier par le gouvernement.