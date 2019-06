Dakar, 4 juin (APS) – Le film "La miséricorde de la jungle" du cinéaste rwandais Joël Karekezi, lauréat 2019 de l’Etalon d’or du Yennenga au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), sera projeté samedi à 20 h au cinéma "Empire" de La Médina (ex-Empire des enfants), a appris l’APS.

La projection du film aura lieu en présence du réalisateur et de son producteur Aurélien Bodinaux, mais aussi de l’ambassadeur du Rwanda au Sénégal Mathias Harebamungu et du délégué général Wallonie-Bruxelles à Dakar, Yann Gall, indique un communiqué de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles.

La même source précise que Joël Karekezi va auparavant animer un master class à l’Institut supérieur des arts et cultures (ISAC), à 10 heures 30.

Le film "La miséricorde de la jungle" retrace le parcours de soldats perdus en 1998 dans la région du Kivu, à la frontière entre le Congo et le Rwanda.

"Alors que la deuxième guerre du Congo fait rage, le sergent Xavier, vétéran de guerre rwandais, et le jeune soldat Faustin perdent la trace de leur bataillon. Ils se retrouvent alors isolés et sans ressources pour faire face à la jungle la plus vaste, la plus dense du continent", écrit-on dans le synopsis.