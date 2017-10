Dakar, 8 oct (APS) – Les membres du Réseau des journalistes associés aux questions agricoles, à l’élevage et à la pêche (REJAQUES) prendront part à un atelier du Projet d’appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine (PASA-Lou-Ma-Kaf), jeudi à 9 heures, à Dakar, selon un communiqué reçu à l’APS.





L’atelier se tiendra dans l’amphithéâtre du Laboratoire national d’études et de recherches vétérinaires (LNERV), à Hann, précise la même source.



Il s’agira de "familiariser davantage les journalistes avec les concepts et stratégies utilisées par le ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural et ses structures, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole", explique le communiqué.



Le PASA-Lou-Ma-Kaf et le REJACQUES vont, à cette occasion, "identifier des axes de collaboration", selon le texte, qui annonce la présence à cette rencontre de représentants des directions nationales de l’élevage, de l’environnement et de la pêche.