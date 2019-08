Dakar, 31 août (APS) - Le Réseau des Blogueurs du Sénégal (RBS) va, à l’instar de la communauté internationale, célébrer la journée mondiale du blog, ce samedi, à 15h, à la Maison de la Presse.

Il est prévu à cette occasion, un "NDADJETWEET", une rencontre d’échanges entre personnes évoluant sur les réseaux sociaux autour de thématiques relatives notamment à la liberté d’expression, surtout en ligne, selon le communiqué parvenu à l’APS.

"Ce sera le lieu d’expliquer aux internautes les lois sénégalaises relatives à l’usage d’internet, de leur permettre de comprendre leurs droits relatifs à l’utilisation de leurs données personnelles", explique la même source.

Le communiqué souligne que l’objectif de cette rencontre est d’"ouvrir la réflexion sur la restriction de la liberté d’expression en ligne" afin d’"édifier les utilisateurs sur les poursuites encourues quant à la publication de certains contenus".

Elle vise également à "informer les utilisateurs sur les lois qui les protègent par rapport à certains abus sur les réseaux sociaux" et "expliquer de façon simple et concise le rapport qui existe entre les conditions d’utilisation des réseaux sociaux et les lois sénégalaises".