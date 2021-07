Dakar, 14 juil (APS) - Le Théâtre national Daniel Sorano (1965-2021) va célébrer samedi son 56e anniversaire à travers une table ronde portant sur le thème "Le théâtre Sorano dans l’histoire de la scène culturelle sénégalaise", a appris l’APS.

La manifestation, prévue à partir de 10 heures, va réunir de grandes sommités du monde culturel et scientifique, souligne un communiqué de la direction du Théâtre national.

Il signale que cette table ronde sera précédée du lancement de la deuxième phase du programme "Sorano jaar jaar ak jaloré" de la saison artistique en cours.

Le Théâtre national Daniel Sorano a été créé en 1965 par le premier président sénégalais Léopold Sédar Senghor, un an avant le premier Festival mondial des arts nègres de 1966.

"Sorano est un temple mythique qui aura vécu les moments les plus intenses et les plus mémorables de la diversité culturelle du Sénégal", rappelle le texte. Il a été la principale scène du premier Festival mondial des arts nègres en 1966.

Le premier directeur de Sorano fut Maurice Sonar Senghor, neveu du président Léopold Sédar Senghor.

Plusieurs comédiens, chanteurs et metteurs en scène ont écrit les belles pages du Théâtre national Daniel Sorano.

Il y a Douta Seck, Doura Mané, Oumar Seck, Isseu Niang, Jacqueline Lemoine, Alpha Wane, Serigne Ndiaye Gonzales, Awa Sène Sarr, Marie Augustine Diatta, Jean Pierre Leurs, Mahawa Kouyaté, Khar Mbaye Madiaga, Mamadou Seyba Traoré, entre autres comédiens.

Composé d’une troupe dramatique, de l’ensemble lyrique traditionnel et du ballet national "La Linguère", le Théâtre national Sorano a présenté des pièces de théâtre phares, comme "La Tragédie du roi Christophe" de Aimé Césaire, "Lat Dior où le chemin de l’honneur", de Thierno Ba.

Il y a aussi "Nder en flammes" et "Dialawali, terre de feu" de Alioune Badara Bèye, "Du sang pour un trône ou Gouye Ndiouli" de Cheik Aliou Ndao, "Aline Sitoye, la dame de Cabrousse", de Marouba Fall, etc.