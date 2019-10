Dakar, 25 oct (APS) - L’ouverture du campus franco-sénégalais à Dakar va permettre aux étudiantes de pouvoir rester au Sénégal et obtenir un diplôme à la fois français et sénégalais, a indiqué Philippe Lalliot, ambassadeur de France au Sénégal.

Le diplomate s’exprimait, vendredi, en marge des journées portes ouvertes organisées par la plateforme Campus-France sur les modalités d’accès à l’enseignement supérieurs français.



Parlant du campus franco-sénégalais, Philippe Lalliot a précisé que 15 formations, Bac+ 3, Bac+5, dans des domaines très diversifiés sont déjà ouvertes cette année.



’’Il y en aura d’autres dans les années qui viennent’’, a t-il assuré.



Dans les prochaines années, ’’on va diversifier ce catalogue de formations. Mais on va aussi vers des formations professionnelles plus courtes plus pour répondre aux besoins et soucis des étudiants directement branchés sur le marché de l’emploi’’, a souligné le diplomate.



Le ministre sénégalais de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Omar Anne s’est dit satisfait de la présence de certains des 24 établissements partenaires qui proposent des formations dans le cadre du campus franco-sénégalais.