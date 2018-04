Dakar, 27 avr (APS) – Les commissions administratives paritaires siégeant en matière d’avancement au titre de 2017 et des années antérieures auront lieu à partir du 18 juin 2018, annonce le ministère de la Fonction publique

’’Le ministre de la Fonction publique porte à la connaissance des enseignants que les commissions administratives paritaires siégeant en matière d’avancement au titre de 2017 et années antérieures auront lieu à partir du 18 juin 2018’’, indique un communiqué reçu à l’APS.

Le texte précise que ‘’les listes provisoires des agents proposés et proposables sont publiées sur le site internet à l’adresse suivante : www.fonctionpublique.gouv.sn’’

Selon le communiqué, les réclamations éventuelles, pour cause d’omissions ou d’erreurs d’inscription, accompagnées des fiches d’évaluation et de l’acte d’administration justifiant les derniers grade et échelon, sont reçues au plus tard mardi 08 mai 2018 à 17 heures à l’adresse électronique : capcd@fonctionpublique.gouv.sn.

SG/OID