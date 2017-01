Dakar, 19 jan (APS) - Les températures demeureront "assez élevées" sur la quasi-totalité du territoire sénégalais au cours des prochaines 24 heures, avec un ciel "passagèrement nuageux" à partir de jeudi midi, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).





"Le ciel sera passagèrement nuageux sur le pays ces prochaines 24 heures. Les températures journalières resteront assez élevées maintenant ainsi une chaleur sensible sur la quasi-totalité du territoire", annonce-t-elle dans ses prévisions pour les prochaines 24heures.





Les températures maximales "évolueront entre 25°C à Dakar et 35 à 38°C sur le reste du pays’’ au cours de cette période qui sera marquée par la persistance de la sensation de fraicheur "sur l’ensemble du territoire malgré une légère hausse des températures nocturnes et matinales", apprend-on de même source.





"Un temps ensoleillé à passagèrement nuageux prédominera sur l’ensemble du territoire" sénégalais à partir de vendredi, la sensation de chaleur diurne devant rester "palpable sur une bonne partie du pays plus particulièrement dans les localités sud où des maxima de 35 à 38°C seront relevés".





"Cependant un temps clément persistera sur le littoral. La fraicheur nocturne et matinale restera sensible sur la majeure partie du territoire notamment sur les régions nord et centre", relèvent les prévisionnistes météo.