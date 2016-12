Dakar, 22 déc (APS) - Le président de la République, Macky Sall, procède, lundi à 16 heures, au lancement du projet de construction de la Cité ministérielle Dakar-Diamniadio, annonce un communiqué transmis à l’APS.



Cette cité sera réalisée par Envol Immobilier Sénégal, société anonyme dont les activités sont afférentes, entre autres, à la gestion, l’acquisition et la promotion immobilière, indique le texte.



Cette entreprise a répondu à l’appel lancé par le chef de l’Etat au secteur privé, auquel il propose la réalisation d’immeubles à usage de bureau sous forme d’un partenariat public privé (PPP) matérialisé par une convention de location-vente avec l’Etat du Sénégal, dans un cadre respectant les lois et règlements en vigueur.



‘’Ce projet de PPP avec l’État du Sénégal, est en droite ligne avec les objectifs de création de richesse nationale et d’emplois du chef de l’Etat. En phase également avec le concept de "Smart City" de Diamniadio, le projet de Cité ministérielle Dakar-Diamniadio (CM2D) constitue une innovation technologique de pointe et fournit des solutions économiques et écologiques viables’’, souligne la même source.



Elle précise que le coût global du projet est de 56 milliards de FCFA. Le financement est assuré par Envol Immobilier Sénégal, grâce notamment à un prêt de 30 milliards de FCFA, octroyé par son partenaire financier stratégique, le groupe Coris Bank International.



Sur le plan plan technique, Envol Immobilier Sénégal réalisera ce projet en partenariat avec des entreprises de renommée internationale en matière de construction immobilière, dont la société WIETC, qui a réalisé les aéroports de Lomé et de Brazzaville, la cité ministérielle de Kinshasa, 10.000 logements à Malabo, etc, mentionne le texte.



Il précise que 60% des travaux sont réalisés par des entreprises sénégalaises, parmi lesquelles la SAUDEQUIP, la SODACOM, la SGE EQUIP, la SEREX, SESAM Informatics, AFRIQUE ASCENSEURS, Dieng & Co/Bayware, TECSEN International, ENERGIECOM, CERAM.