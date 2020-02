Dakar,19 fév (APS) - Le chef de l’Etat Macky Sall préside, jeudi, à partir de 16 h, la cérémonie de pose de la première pierre du Stade du Sénégal à Diamniadio, annonce un communiqué transmis à l’APS.

D’une capacité d’accueil de 50 000 places, cette infrastructure inclut également deux stades d’entrainement dont l’un est équipé d’une piste d’athlétisme et d’une seconde tribune de 2000 places.





L’ensemble sera entièrement alimenté par une centrale d’énergie solaire autonome, renseigne la source.

Le futur stade sera doté de loges présidentielle et VIP, d’une tribune de presse de plus de 1500 sièges, de 40 postes de commentateurs, d’un système de climatisation performant et d’équipements audiovisuels correspondant aux normes réclamées par la Fédération Internationale de Football (FIFA).