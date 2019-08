Dakar, 21 août (APS) - Le chef de l’Etat Macky Sall va prendre part au prochain sommet du G7 qui s’ouvre samedi à Biarritz (France), avant de participer à la septième Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 7), à Yokohama, au Japon, du 28 au 30 août, a-t-on appris mercredi de la présidence sénégalaise.



Le thème du G7 2019, prévu pour se poursuivre jusqu’au 26 août, "portera sur la lutte contre les inégalités", rapporte un communiqué de la cellule de communication de la présidence de la République.

Selon le communiqué, la session du G7 dédiée à l’Afrique, le 25 août, va discuter de "questions relatives à la promotion de l’entreprenariat féminin et de la transformation digitale en Afrique", mais aussi de "la situation au Sahel", de "la transparence dans les marchés publics" et de "la lutte commune contre la corruption".

Le président Sall se rendra ensuite au Japon, pour participer à la septième Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 7), à Yokohama, du 28 au 30 août.

Une rencontre qui "se focalisera essentiellement sur trois thématiques majeures : la transformation économique et la diversification ; la résilience et la sécurité humaine ; enfin, la paix, la sécurité et la stabilité", souligne le texte.

Le président de la République aura des entretiens bilatéraux en marge de ces deux rencontres internationales, rapporte le communiqué, signalant que Macky Sall "est attendu à Dakar le 2 septembre".