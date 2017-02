Thiès, 8 fév. (APS) - Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement (MITTD), Mansour Elimane Kane, et des députés de l’Assemblée nationale, visiteront jeudi les chantiers de l’autoroute AIBD-Mbour-Thiès et Ila Touba, annonce un communiqué de l’Ageroute reçu a l’APS.





BD/ASG