Dakar, 4 juin (APS) - Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Gueye, préside, lundi, à Matam, un Comité régional de développement (CRD) spécial axé sur le Plan national d’aménagement et de développement territorial (PNADT), annonce un communiqué transmis à l’APS.

Cette rencontre vise à vulgariser le PNADT et ses outils de mise en œuvre auprès des acteurs territoriaux.

Selon le communiqué, ’’le Directeur général de l’Agence nationale de l’aménagement du territoire et son équipe vont partager et examiner le document du PNADT et l’observatoire national des territoires’’.



La même source ajoute que ce CRD spécial sera l’occasion de recueillir ’’les observations des participants sur la stratégie et les outils de mise en œuvre du PNADT’’.

Après la validation du PNADT lors du Conseil présidentiel du janvier 2020, rappelle le texte, le chef de l’État avait indiqué, a l’occasion d’un Conseil des ministres, l’urgence de vulgariser le PNADT auprès des institutions, des collectivités territoriales et de l’ensemble des acteurs.

Des CRD de vulgarisation ont été déjà organisés dans plusieurs régions.