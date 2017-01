Dakar, 30 déc (APS) - Une mission de la Direction générale de la planification et des politiques économiques (DGPPE) séjournera de jeudi à vendredi à Kédougou (est), annonce un communiqué transmis à l’APS.



Selon le texte, une cérémonie d’ouverture est prévue à cet effet, jeudi à partir de 8h 30 mn, au Centre d’accueil Thomas Sankara.



Il indique que la mission de la DGPPE entre dans le cadre du suivi des activités. Il s’agit de veiller à la cohérence des politiques sectorielles et territoriales avec les orientations stratégiques et priorités nationales en matière de développement économique et social.