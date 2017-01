Dakar, 25 jan (APS) - Mohamed Ibn Chambas, le représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) fera un point sur la situation politique et sécuritaire en Afrique de l’Ouest et le Sahel, notamment en Gambie.

La conférence de presse est prévue jeudi à 10h 45 au Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Route de la Plage de Ngor, Dakar, indique un communiqué reçu à l’APS.