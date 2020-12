Dakar, 4 déc (APS) – Un atelier consacré à la mise en place d’une organisation apte à prendre en charge la mission de l’Agence de Presse sénégalaise après l’achèvement de sa mutation institutionnelle se tient à partir de ce vendredi à Saly Portudal.



Cette rencontre de trois jours enregistrera la participation des autorités administratives, politiques, territoriales, des acteurs de la presse nationale, internationale, etc.



La cérémonie officielle d’ouverture, prévue samedi, sera présidée par le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.



L’atelier organisé en partenariat avec le Bureau Organisation et Méthodes (BOM) permettra de rappeler les différentes étapes du processus de mutation institutionnelle, selon son directeur général, Thierno Birahim Fall.



Il s’agit non seulement de partager le cadre organisationnel et les recommandations suite à l’audit organisationnel de l’Agence mais aussi d’échanger sur les orientations phares des agences de presse dans le pilotage de l’information de l’action publique.



Lors du conseil des Ministres du 17 janvier 2018, le Chef de l’Etat avait donné des directives pour accélérer le processus de modernisation de l’APS afin qu’elle puisse remplir pleinement sa mission de service public de l’information.



L’APS ambitionne, de ce fait, dans sa nouvelle vision stratégique, de se positionner en tant qu’Agence d’information de référence au Sénégal et dans la sous-région.



Sa mutation institutionnelle en société nationale, sa transformation digitale, le maillage intégral du territoire national, son déploiement dans l’espace sous régional sont parmi les priorités déclinées dans le Plan stratégique de développement (PSD).



La rencontre devrait déboucher sur l’élaboration d’un document stratégique et d’orientation, faisant office de tableau de bord de l’APS.