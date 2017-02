Dakar, 16 fév (APS) - Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Oumar Guèye, effectue une tournée dans le nord du Sénégal, du 18 au 21 février, indique un communiqué reçu à l’APS.



Cette visite, qui le conduira dans les régions de Louga, Saint-Louis, et Matam, s’inscrit dans le cadre du suivi des projets et programmes mis en œuvre par son département, précise le texte.



