Dakar, 13 fev (APS) - Le ministre des Collectivités territoriale, du Développement et de l’Aménagement du territoire, Oumar Gueye, va présider vendredi un Comité régional de développement (CRD) sur les différents instruments juridiques et techniques de la fonction publique locale, annonce un communiqué transmis à l’APS.



Cette rencontre se tiendra à 9h 30, à la chambre de commerce et d’industrie de Dakar, en présence du Gouverneur et de l’ensemble des élus et acteurs territoriaux de la région.