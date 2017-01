Dakar, 27 jan (APS) - ’’The Brooke’’, une ONG britannique, organise à partir de lundi à Dakar, un atelier de deux jours consacré au bien-être et aux techniques de contention des équidés, annonce un communiqué.

Cette rencontre, dont la cérémonie d’ouverture est prévue à 9 heures, se déroulera à l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) sis à Hann, précise le communiqué.

Il signale que cet atelier s’inscrit dans le cadre du déroulement de la stratégie vétérinaire de l’ISRA qui vise à "former les inspecteurs régionaux de services vétérinaires (IRSV), les agents du ministère et les partenaires sur des thématiques d’actualité telles que le bien-être animal, les normes standards sur le bien-être des animaux’’.

L’ONG "The Brooke’’, présent au Sénégal depuis 2011, s’active pour le bien-être des équidés (chevaux, ânes et mulets) dans plusieurs autres pays à travers le monde.