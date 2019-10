Dakar, 19 oct (APS) – Un atelier sur ‘’l’entrepreneuriat agricole des jeunes pour des systèmes alimentaires ruraux et urbains durables en Afrique de l’Ouest’’ va s’ouvrir lundi, à Saly-Portudal (ouest), selon un communiqué des organisateurs reçu à l’APS.



Une quarantaine de jeunes entrepreneurs agricoles du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et du Togo prendront part à l’atelier de cinq jours (21-25 octobre).



Ils prendront part à cette rencontre dans le but de ‘’promouvoir et renforcer les capacités des jeunes agri-entrepreneurs sur les pratiques d’agriculture durable, afin qu’ils puissent participer à un développement durable, tout en favorisant les liens entre le milieu rural et le milieu urbain’’.



L’atelier sera l’occasion pour ses organisateurs de ‘’créer un espace ouvert’’, afin de ‘’faciliter des activités de réseautage entre jeunes participants et permettre de nouveaux partenariats’’, selon le communiqué.

Les participants auront l’opportunité d’‘’apprendre de meilleures pratiques (…) axées sur les pratiques de production, les innovations et les chaînes de valeur étroitement liées aux marchés urbains’’.



Les jeunes sélectionnés pour participer à l’atelier travaillent dans l’agroalimentaire, l’agrobusiness, la logistique post-récolte, la production de semences et le marketing.



Le directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest de Rikolto, une organisation belge, parle dans le communiqué de l’importance pour les jeunes de profiter des ‘’avancées technologiques actuelles dans les domaines de l’agriculture et des technologies de l’information et de la communication, pour proposer des solutions innovantes, adaptées et durables de production et de distribution d’une nourriture saine’’.



Rikolto et le ‘’Young Professional For Agricultural Development’’, un mouvement international de jeunes professionnels de l’agriculture, et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture prennent part à l’organisation de l’atelier.