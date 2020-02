Dakar, 17 fév (APS) - La 5ème édition du Salon International de la Construction, de la Finition et de l’Infrastructure de l’Afrique de l’Ouest (SENCON) va s’ouvrir, à Dakar, mardi, à partir de 11 heures au CICES, annonce un communiqué transmis à l’APS.



Cet évènement prévu sur quatre jours est placé sous le haut patronage du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Public, Abdou Karim Fofana.

Selon le communiqué, le SENCON ’’est un cadre idéal de coopération et d’émulation au service du développement de l’industrie de la construction et des infrastructures, porteur d’un haut potentiel de contribution à la production d’une croissance économique forte et inclusive’’.

En effet, ’’il se veut être un moyen d’encourager le développement des affaires par l’augmentation des activités d’informations commerciales et l’intensification du partenariat économique entre les professionnels du Bâtiment et Travaux Publics (BTP)’’, selon les organisateurs.