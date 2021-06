Dakar, 23 juin (APS) - L’association ’’Nun Jiggen’’ (Nous, femmes), organise, à partir de jeudi, un forum économique dénommé ‘’Banlieue komla’’, annonce un communiqué parvenu à l’APS.



Cette rencontre de deux jours sera organisée en collaboration avec Sen Startup et Consortium Jeunesse Sénégal, sur un thème portant sur les opportunités pour la banlieue, indique la source.



Elle se tiendra à l’esplanade du stade Amadou Barry de Guediawaye sous la présidence de la ministre de la Jeunesse, en présence de l’ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal et du Maire de Guediawaye.

Ce forum a pour objectif de mettre en relation, les jeunes issus de la banlieue dakaroise avec des investisseurs, des décideurs et structures étatiques ayant pour mission de les accompagner, fait-on savoir.

Les organiateurs soulignent qu’il s’agira non seulement de faire connaître la mission des structures étatiques et privées auprès des jeunes de la banlieue, porteurs des projets, mais aussi libérer le potentiel économique de cette dernière par l’émergence de leurs talents, des initiatives et opportunités.

’’L’initiative vise en outre à promouvoir les talents, les business modèles innovants et la créativité des banlieues en mobilisant des leaders de tous secteurs économiques ou des décideurs publics engagés dans ce domaine’’, signale le communiqué.

Il assure que le forum entendait s’ériger en plateforme de mise en réseau nécessaire pour valoriser l’excellence des banlieues et leur formidable potentiel économique.

’’Le forum d’expression et de rencontre attend plus de 1000 participants sélectionnés pour leur compétence, personnalité ou excellence de leur parcours’’, ajoute la même source.

Elle précise que cette rencontre prévoit des panels interactifs avec des intervenants de haut niveau, une exposition des structures d’accompagnement des jeunes, des rencontres privilégiées, des ateliers et tant d’autres.