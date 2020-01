Dakar, 28 jan (APS) - Le quatrième sommet du bassin sédimentaire MSGBC, commun à la Gambie, à la Guinée, à la Guinée-Bissau, à la Mauritanie et au Sénégal, va s’ouvrir mercredi à 9 heures, au King Fahd Palace de Dakar, selon un communiqué de la Société des pétroles du Sénégal (Petrosen).

Le président sénégalais, Macky Sall, va présider la cérémonie d’ouverture du sommet, qui est précédé de l’ouverture, ce mardi, d’un forum de trois jours sur le contenu local, c’est-à-dire les retombées économiques des projets pétroliers et gaziers pour le secteur privé.

Le sommet est organisé par la société Oil & Gas Council et la Petrosen, dans le but de ‘’promouvoir les opportunités pétrolières et gazières du bassin MSGBC’’.

Cette rencontre ‘’facilite et encourage la formation de partenariats stratégiques’’ et permettra aux pays membres du bassin de ‘’relancer et/ou d’intensifier les activités d’exploration pétrolières et gazières, ainsi que les projets de développement’’.

Le sommet servira en même temps de ‘’tribune’’ à la Petrosen pour ‘’continuer la promotion du bassin sédimentaire sénégalais, avec les appels d’offres internationaux sur les 12 blocs pétroliers sénégalais libres’’.