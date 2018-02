Dakar, 23 fév (APS) - Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Mame Thierno Dieng, préside lundi à Dakar, la huitième réunion préparatoire africaine à la 13e session de la conférence des parties (COP13) à la Convention de Ramsar, annonce un communiqué.



La cérémonie officielle de cette rencontre se tiendra à la Résidence Mamoune et sera suivie d’une visite des sites, le 28 février et d’une cérémonie de clôture, le 2 mars.

La 13e session de la conférence des parties (COP13) à la Convention de Ramsar se déroulera du 21 au 29 octobre à Dubaï, sur le thème ’’Zones humides pour un avenir urbain durable !’’, selon le communiqué.



