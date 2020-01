Dakar, 15 jan (APS) - Le consortium Partners West Africa-Senegal, Partners Gobal et la fondation pour la sécurité du citoyen (FOSEC) organisent, jeudi, à partir de 8 h30, au King Fahd Palace, une rencontre de partage des résultats du projet sur la sécurité routière au Sénégal.





Selon un communiqué transmis à l’APS, cette rencontre se tiendra en partenariat avec le bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l’application des lois (INL) du département d’Etat américain.





Elle se déroulera en présence de l’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, des ministres de l’Intérieur et des Infrastructures et plusieurs autres participants nationaux et internationaux.





Ce projet financé par l’INL a ciblé pendant ses deux années d’exécution au Sénégal, les axes Dakar-Tambacounda et Dakar-Ziguinchor, rappelle le texte.





La rencontre sera l’occasion de partager les résultats, les succès et les défis du projet avec les différents acteurs concernés.





’’Dans la mise en œuvre du projet, le consortium a tenu compte des facteurs transversaux comme l’immigration irrégulière, la corruption, la collaboration entre les acteurs, la criminalité, les trafics, etc’’, explique -t-on.