Dakar, 14 août (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des pluies accompagnées d’orages sur la partie est du territoire sénégalais cet après-midi, des précipitations qui vont ensuite évoluer "progressivement" vers l’ouest "durant la nuit allant au petit matin".





"Au cours de cet après-midi, des pluies accompagnées d’orages aborderont le pays par l’est (Kédougou, Bakel et Matam) et évolueront progressivement vers l’ouest (Casamance, centre et littoral) durant la nuit allant au petit matin", écrit l’agence météorologique national dans ses prévisions pour samedi.





Elle ajoute que la chaleur "sera relativement sensible sur le pays avec des températures maximales qui varieront entre 31°C à Cap et 39°C à Podor".





"Les visibilités resteront généralement bonnes. Les vents seront globalement de secteur sud-ouest à sud et d’intensité faible à modérée", poursuivent les prévisionnistes météo.