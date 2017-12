Dakar, 23 déc (APS) - L’artiste-musicien Baaba Maal, lauréat du Grand Prix du chef de l’Etat pour les Arts, sera fêté dimanche à Podor, sa ville natale, où il sera accueilli "en grande pompe", a appris l’APS des organisateurs, samedi.





La cérémonie se tiendra à la place de la mairie, à partir de 17heures, selon un communiqué de presse parvenu à l’APS.



Le comité d’organisation mis en place à cet effet "compte marquer ce retour triomphal de l’ambassadeur et digne fils de Podor".



Le texte souligne que le Roi du Yella "s’est toujours investi" pour que Podor, le Fouta et le Sénégal soit au rendez-vous du donner et du recevoir.



Le cinéaste Ousmane William Mbaye et le chanteur-compositeur Baaba Maal ont remporté cette année les deux Grands Prix 2016 du président de la République pour les Arts, le Grand Prix du chef de l’Etat pour les Lettres étant décerné à l’écrivain Rahmatou Samb-Seck.