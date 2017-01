Dakar, 27 jan (APS) - Horizons sans frontière organise un point de presse à partir de 15h30, au siège d’Amnesty international, à Sacré cœur, pour "échanger avec les journalistes sur la situation de Cheikh Tidiane Diaw, un jeune sénégalais accusé de meurtre et condamné à 30 ans de prison par la justice italienne".



La rencontre est organisée en collaboration avec les organisations de défense des droits de l’homme et la famille de Cheikh Tidiane Diaw, précise un communiqué de presse parvenu à l’APS.



Le jeune sénégalais, âgé de 27 ans, a été condamné par "la cour d’assises de Florence, le 22 décembre 2016, alors que les enquêtes préalables et le rapport d’autopsie démontrent le contraire", fustige le communiqué.



Il aurait été jugé "sans assistance", dénonce le texte, soulignant que "Horizons sans frontière et les organisations de défense des droits de l’homme engagent ainsi la bataille pour que justice soit faite sur cette affaire".