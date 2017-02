Dakar, 12 fév (APS) - La course aux Play-Off se poursuit dans l’élite masculine du basketball sénégalais avec des fortunes diverses à l’issue de la 12e journée jouée ce samedi, a constaté l’APS.





Dans la poule A où Duc et Douanes ont confirmé leur statut en remportant leur duels face respectivement à l’Us rail (52-66) et à Mermoz (69-75), la bataille se poursuit avec un léger avantage pour l’ASFA.



Les militaires sont venus à bout de Mboro (59-22) et marquent des points dans leur bataille contre les autres challengers, notamment Mermoz qui a plié face à l’As Douanes.



Dans la poule B, les deux équipes assurées de prendre part aux Play-Off, SLBC et Louga Bc ont eu une explication qui a tourné à la faveur de l’équipe Saint Louisienne (56-48).



Pendant ce temps UGB et Saltigué ont profité de cette journée pour se rapprocher des Play-Off. L’équipe de Rufisque, Saltigué a pris le dessus sur la Jeanne d’Arc (57-46) alors que UGB a fait un bon voyage en venant remporter à Dakar les deux points de la victoire devant Sibac (64-73).



Résultats 12e journée :



Poule A : ASFA-Mboro : 59-22 ; Mermoz-Douanes : 69-75 ; Rail-DUC : 52-66



Poule B : SIBAC-UGB : 64-73 ; Saltigué-Jeanne d’Arc : 57-46 ;

SLBC-Louga Bc : 56-48