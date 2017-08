Dakar, 15 août (APS) – L’ambassade du Gabon à Dakar abrite la première édition du Salon de l’entreprenariat et des échanges professionnels des Gabonais au Sénégal, jeudi, une initiative qui se veut "un cadre d’échange et de consolidation des liens d’amitié et de coopération" entre les deux pays.





Prévue dans les locaux de la représentation diplomatique gabonaise, cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la célébration du 57e anniversaire de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale, précise un communiqué transmis à l’APS.



Il annonce qu’elle "rassemblera l’ensemble des entrepreneurs gabonais installés au Sénégal, ainsi que de nombreux invités du secteur privé sénégalais", dans le but notamment de promouvoir les entreprises crées par des Gabonais au Sénégal.



Ce salon vise également à "susciter auprès des plus jeunes l’envie d’entreprendre", sans compter la volonté des pouvoirs publics gabonais de "faire de la diaspora un levier important du développement du Gabon", note la même source.





Outre une exposition devant rassembler "une quinzaine d’entreprises de secteurs différents", il est prévu trois panels regroupant entrepreneurs gabonais et sénégalais, dont celui portant sur le thème "Comment créer son entreprise à partir de zéro franc".



Numérique et "entreprenariat jeune : quelles opportunités ?" est un des thèmes retenus par les organisateurs, avec celui intitulé "L’accès au crédit bancaire aux entrepreneurs et professionnels gabonais au Sénégal".