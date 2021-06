Dakar, 8 juin (APS) – Le mouvement associatif ‘’Kaolack Sama Yitté’’ (KSY) organise, samedi, la première édition du Forum économique et environnemental local de Kaolack (FEELOK), annonce un communiqué transmis à l’APS.

La manifestation se tiendra à partir de 10 heures, à la chambre de commerce de Kaolack (région centre), indiquent les organisateurs.

Son objectif est de promouvoir la transformation locale des produits agricoles et halieutiques, précisent-ils.

Elle sera aussi l’occasion de porter un plaider fort pour la sensibilisation des populations sur des sujets d’actualité relatifs à l’environnement et l’insalubrité, ont-il ajouté.

Selon les responsables de ce mouvement de jeunes kaolackois, créé il y a un an en vue de promouvoir notamment l’éveil citoyen sur des questions liées à l’environnement, l’éducation et la santé, les réflexions vont également porter sur les mécanismes et dispositifs à mettre en place afin de rendre à Kaolack son lustre d’antan.