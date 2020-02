Dakar, 14 fév (APS) - Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, va procéder lundi à la présentation du Plan directeur d’urbanisme (PDU) élaboré pour la région de Dakar et ses environs à l’horizon 2035, avec l’appui de la coopération japonaise, annonce un communiqué transmis à l’APS.



La rencontre, prévue à partir de 9h 30, aura lieu à l’hôtel Terrou-bi, en présence de l’ambassadeur du Japon au Sénégal, Arai Tatsuo, du maire de Dakar, Soham Wardini, des présidents des conseils départementaux ainsi que des maires des villes et communes des régions de Dakar et Thiès.



’’L’aménagement de la région de Dakar et ses environs immédiats, eu égard à la forte densité et à la complexité de l’occupation du sol, constitue présentement l’un des défis majeurs auxquels le Sénégal est confronté’’, peut-on lire dans le texte.



Dans cette perspective, explique-t-il, le PDU devrait permettre de ’’corriger des déséquilibres et prévenir certains problèmes.’’