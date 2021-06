Dakar, 8 juin (APS) - L’Association sénégalaise de droit constitutionnel (ASDC) et le Programme pour la promotion de l’Etat de droit en Afrique subsaharienne de la Fondation Konrad Adenauer (KAS), vont procéder samedi à la présentation de l’ouvrage ’’Les textes fondamentaux de la République du Sénégal’’.

Un communiqué transmis à l’APS indique que la cérémonie se tiendra à partir de 9 heures, au siège de l’Harmattan-Sénégal.

L’objectif de cette publication est de ’’vulgariser les textes constitutionnels et les différentes lois organiques du Sénégal auprès du grand public’’, explique-t-on.

Selon le communiqué, ’’le constat d’une faible accessibilité de la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001, plusieurs fois modifiée, +fait naître des incertitudes juridiques quant à la bonne version de la Constitution+", selon le président du Conseil constitutionnel’’.

L’ouvrage retrace le parcours constitutionnel du Sénégal de l’indépendance à nos jours, indique la même source, ajoutant que dans la première partie, le texte de chaque Constitution est reproduit et expliqué.

Il note que ’’les conventions internationales citées dans le préambule ont également fait l’objet d’une présentation distincte pour des raisons didactiques’’.

Selon le communiqué, ’’la seconde et dernière partie de l’ouvrage vulgarise les lois organiques en mettant l’accent sur leur adoption, leur vote et modification par l’Assemblée nationale et leur promulgation par le pouvoir exécutif’’.