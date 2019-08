Dakar, 20 août (APS) – Une projection du documentaire de la BBC ’’Toni Morrison Remembers’’, suivie de débat, est prévue mercredi à 15h 30 au Centre de recherche ouest africain (WARC), en hommage au Dr Toni Morrison, a appris l’APS.

La rencontre est organisée par le Centre de recherche ouest africain (WARC) et l’Ambassade des Etats Unis, indique t-on dans un communiqué.

L’écrivaine américaine Toni Morrison, décédée le lundi 6 août à l’âge de 88 ans, a publié son premier roman en 1970, sous le titre "L’Œil le plus bleu" (Editions 10-18), une oeuvre qui retrace l’histoire touchante d’une petite fille noire, qui rêvait de ressembler à l’actrice et diplomate américaine Shirley Temple (1928-2014).

Morrison publiera ensuite deux autres romans, "Sula" (Editions 10-18, 1973) et "Le chant de Salomon" (Editions 10-18, 1977), qui est une saga sur le retour au Sud et aux racines. Elle remporte le Grand Prix de la critique (Etats-Unis) pour "Le chant de Salomon".

La célébrité acquise, Toni Morrison publie un autre roman, "Beloved" (1987), inspiré de l’histoire d’une ancienne esclave qui préfère mettre fin aux jours de sa fille pour ne pas la voir subir le même sort qu’elle.

Ce roman dédié aux "soixante millions de victimes de l’esclavage" lui a valu le prestigieux prix Pulitzer.

En 1992, elle publie "Jazz" et reçoit, l’année suivante, le Prix Nobel de littérature. Toni Morrison est la première écrivaine noire et la huitième femme au monde à obtenir cette récompense.

Morrison, qualifiée de "rebelle" en raison de ses positions politiques, est aussi auteure d’une pièce de théâtre consacrée à la vie de Martin Luther King, "Dreaming Emmett", et d’un essai intitulé "Playing In The Dark", dédié aux Noirs de la littérature américaine.