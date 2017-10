Dakar, 19 oct (APS) – Quatre films sénégalais ont été sélectionnés pour la compétition officielle de la 28ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) prévues du 4 au 11 novembre, en Tunisie, rapporte l’agence de presse officielle tunisienne Tunis Afrique Presse (TAP).



"Félicité", film d’Alain Gomis, a été sélectionné pour la catégorie "Longs métrages fiction". "Kemtiyu-Séex Anta", un film d’Ousmane William Mbaye, a été également choisi, dans la catégorie "Longs métrages documentaires".

Deux autres films sénégalais figurent dans la catégorie "Courts métrages fiction" : "Dem Dem", de Pape Bouname Lopy et Christophe Rolin, et "Fallou", d’Alassane Sy.

Au total, 51 films de 27 pays ont été sélectionnés pour l’édition 2017 des JCC, selon le compte rendu donné sur le site Internet de TAP d’une conférence de presse à Tunis des organisateurs de cette rencontre cinématographique.

Les films sélectionnés seront en compétition pour plusieurs prix, dont le "Tanit d’Or", le plus important.

La liste complète des films en compétition officielle de la 28ème édition des JCC

Catégorie "Longs métrages fiction" :

- "La belle et la meute", de Kaouther Ben Hania (Tunisie)

- "En Attendant les hirondelles", de Karim Moussaoui (Algérie)

- "Félicite", d’Alain Gomis (Sénégal)

- "Headbang Lullaby", de Hicham Lasri (Maroc)

- "Inxeba", de John Trengove (Afrique du Sud)

- "Miraculous Weapons", de Jean Pierre Bekolo (Cameroun)

- "Mustafa Z", de Nidhal Chatta (Tunisie)

- "Sheikh Jackson", d’Amr Salama (Egypte)

- "The Train of Salt and Sugar", de Licinio Azevedo (Mozambique)

- "Vent du nord", de Walid Mattar (Tunisie)

- "Volubilis", de Faouzi Bensaidi (Maroc)

- "Wallay", de Berni Goldblat (Burkina Faso)

- "Affaire n 23", de Ziad Doueiri (Liban/France)

- "Homs Rain", de Joud Said (Syrie)

Catégorie "Longs métrages documentaires" :



- "17", de Widad Shafakoj (Jordanie)

- "83 Orange Peels", de Klarahammoud (Syrie)

- "Ghost Hunting", de Raed Andoni (Palestine)

- "Havibon", de Hakar Abdulqader (Irak)

- "Kemtiyu-Séex Anta", d’Ousmane William Mbaye (Sénégal)

- "Koro du Bakoro", de Simplice Herman Ganou (Burkina Faso)

- "La bataille d’Alger, un film dans l’histoire", de Malek Bensmail (Algérie)

- "Maman Colonelle", de Dieudo Hamadi (République démocratique du Congo)

- "Ouaga Girls", de Theresa Traore Dahlberg (Burkina Faso)

- "Whose Country", de Mohamed Siam (Egypte)

- "A feeling greater than love", de Mary Jirmanus Saba (Liban)

- "Upon the Shadow", de Nada Mezni Hafaiedh (Tunisie)

- "Gafsa année Zéro", de Nejia Ben Mabrouk (Tunisie)

- "Couscous : les graines de la dignité", de Habib Ayeb (Tunisie)

Catégorie "Courts métrages fiction"



- "Antananarivo Tiako Ianao", de Haminiaina Ratovoarivony (Madagascar/Etats-Unis d’Amérique)

- "Apnée", d’Insaf Arafa (Tunisie)

- "Cargo", de Karim Rahbani (Liban/France/Chypre)

- "Dem Dem", de Lopy Pape Bouname et Christophe Rolin (Sénégal/Luxembourg)

- "Fallou", d’Alassane Sy (Sénégal/Royame-Uni)

- "M-001", de Franck A.R Ounouviet (Gabon/France)

- "Sacrilège", de Saber Christophe (Egypte/Suisse)

- "Tikitat-A-Soulima", d’Ayoub Layoussifi (Maroc/France)

- "Les secrets des vents", d’Imene Alnasiri (Tunisie)

- "Aya", de Moufida Fedhila (Tunisie)

- "Un homme, deux théâtres", d’Aissa Djouamaa et Rabah Slimani (Algérie)

- "Al Sheikh Noel", de Saad Al Essamy (Iraq)

- "Essad3", de Mu’taz Salloum (Liban)

- "Sur le toit de Damas", d’Almuhannad Kalthom (Syrie)

- "Ounes", d’Ahmed Nader (Egypte)

Catégorie "Courts métrages documentaires" :



- "Gaza By Her", de May Odeh (Palestine)

- "Jackenson", de Linda Leila Diatta et Jean Marc Poteau (Niger/Mali)

- "Né en prison", d’Henriette S. Hangnammey (Togo)

- "Quatre ans après", de Julie Anne Melville (Madagascar)

- "Une lettre à Paxy", de Tshoper Kabambi (République démocratique du Congo)

- "Pas de ports pour les petits bateaux", de Joelle Abou Chabké (Liban)

- "Cloch’art", de Manel Katri (Tunisie/Allemagne)

- "Ennaht fi ezzaman", de Nasser Youssef (Egypte).