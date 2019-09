Dakar, 12 sept (APS) – Quatre auteurs sénégalais figurent parmi les dix nominés de l’édition 2019 du "Grand Prix littéraire Dada Gbêhanzin" prévue le 28 septembre à l’occasion de la clôture des Rencontre internationales du livre au Bénin "Béninlivres", a appris l’APS, jeudi.

Le roman "Une perle en éclats" de l’écrivain cinéaste Lobé Ndiaye fait partie des ouvrages retenus. Ce deuxième roman de la réalisatrice à la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), raconte la vie de la jeune marocaine Sadiya, épouse de Alpha, un étudiant sénégalais. De leur union naît la petite Alimatou.

Mais ce couple métisse sera confronté aux problèmes liés à leurs différences culturelles, notamment à l’excision de leur fille. "+Une perle en éclats+ est un roman sur les richesses et les contraintes du métissage", a souligné son auteur.

Les trois autres ouvrages sénégalais en compétition sont "Nethio, douceurs et merveilles du Mbalax" de Seydou Sow, "La tragédie du Damel Macodou" d’Alioune Badara Bèye (président des écrivains du Sénégal) et "Murmure de la mémoire" d’Amadou Lamine Ba.

Le Bénin organise cette manifestation dans le cadre de la première édition de la biennale du livre africain dénommée "Rencontres internationales du livre du Bénin-+Béninlivres+".

Le pays hôte a trois finalistes à savoir Gildas Ounsou pour son livre "Au couvent chrétien", André-Marie Gbenou pour "Achou, l’amour empoisonné" et Eustache Agounkpé pourn son ouvrage "Béhanzin, le panthéon africain de la résistance".

Deux écrivains du Congo Brazzaville y concourent. Il s’agit du romancier Exaucé Elvin Ngaba Nsilou pour "Un temps pour toute chose" et du poète Gaëtan Ngoua avec son recueil "À la cueillette des voies lactées".

Le Burkinabé Denis-Ghislain Mbessa aussi a été retenu pour la finale du "Grand Prix Dada Gbêhanzin" du Bénin avec son essai "Les Rongeurs de troncs".

Selon les organisateurs, le "Grand Prix littéraire Dada Gbêhanzin" sera l’un des trophées qui sera décerné lors de ces Rencontres prévues du 26 au 28 septembre.

Le jury final du "Grand Prix littéraire Dada Gbêhanzin" sera présidé par le Béninois Adrien Huannou, écrivain et critique littéraire, spécialiste en gestion de l’édition et diffusion du livre, expert du CAMES et membre de ses Comités consultants internationaux depuis 1984.

D’autres prix seront remis notamment le "Prix du meilleur éditeur africain", le "Prix Laha du jeune romancier du Bénin" et le "Prix de la jeune femme du livre africain".