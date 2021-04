Dakar, 12 mars (APS) - Le Comité d’organisation de la Grande mosquée Massalikul Jinaan organise ce lundi à partir de 15h une conférence de presse axée sur les activités du lieu de culte durant le mois de Ramadan, annonce un communiqué transmis à l’APS.

La rencontre avec les journalistes se tiendra au sein de la Grande mosquée, indique la même source, soulignant que le Comité d’organisation ‘’prépare des activités de vivification’’ durant le mois béni de Ramadan dont le démarrage est prévu mardi ou mercredi.

Il est prévu à cette occasion ‘’une importante déclaration liée aux activités cultuelles et culturelles, sur les mesures sécuritaires et sanitaires à adopter, selon les responsables du Comité qui rappellent qu’aucune activité n’a pu se tenir l’année dernière durant le Ramadan à cause de la Covid-19.

OID/ASB