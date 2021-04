Dakar, 29 avr(APS) - AnitaB.org, une organisation mondiale à but non lucratif, consacrée à l’égalité des sexes et à la parité salariale dans le secteur des technologies, va organiser un rassemblement international des femmes technologues, du 25 au 27 mai, selon un communiqué.



Cette rencontre, la Grace Hopper Celebration, est la première de cette dimension à être organisée par ladite structure. Elle aura lieu dans des pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique.

Plus de 3.000 femmes prendront part à cet événement prévu simultanément dans les trois régions du monde déjà indiquées, indique la même source.



Des discours-programmes, des dizaines de sessions et d’ateliers sont prévus lors de cette rencontre dont le but est de ‘’soutenir toutes les femmes technologues’’ et de ‘’parvenir à une parité (…) entre les sexes et les salaires dans la technologie’’, selon la présidente et directrice générale d’AnitaB.org, Brenda Darden Wilkerson.

‘’Atteindre et soutenir de nouveaux membres dans le monde entier renforce le pouvoir de notre communauté et construit un monde de technologie inclusive’’, a-t-elle ajouté.