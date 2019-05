Dakar, 13 mai (APS) - Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat (MEFPA) Dame Diop va procéder mardi à la réception officielle des six premières unités mobiles de formation professionnelle, annonce un communiqué transmis à l’APS.



La cérémonie aura lieu à 10h30 au Centre national de qualification professionnelle (CNQP, Rocade Fann Bel Air), à Dakar, précise le communiqué.

Il note que ces unités mobiles de formation professionnelle sont constituées de cinq fourgons équipés et d’un bus dédié aux Technologies de l’information et de la communication (TIC) des régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Kédougou.

