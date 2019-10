Dakar, 12 oct (APS) – La coordination nationale du Programme de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) procède lundi à une remise de matériels destinés à des services déconcentrés et de sécurité de zones frontalières, a appris l’APS.



La manifestation est prévue à partir de 15 heures à la Sphère ministérielle B de Diamniadio, dans le département de Rufisque, précise notamment un communiqué parvenu à l’APS.



Il signale que le lot de matériels est composé, entre autres, d’ordinateurs, de photocopieuses, d’imprimantes, de boitiers multi illumination, de jumelles monoculaires, de split et motos, conformément aux demandes d’équipement formulées par les structures concernées dans la matrice d’actions prioritaires du programme.



BCH/AKS